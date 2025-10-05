Tekstil devi iflas etti! 100’den fazla marka etkilendi

Ekonomide yaşanan dalgalanmalanma, yükselen fiyat etiketleri farklı sektörlerdeki sektörler üzerinde de mali açıdan çeşitli zorulukları beraberinde getiriyor. Finansal kriz nedeniyle iflas eden şirketlere yarım asır önce kurulan Karbel Tekstil de eklendi.

Yaşadığı finansal krizin ardından başvurusu üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan kararla son buldu.

Geçen hafta görülen davada mahkeme, şirket için daha önce verilen koruma ve tedbir kararlarını kaldırarak iflasına hükmetti.

Kararla birlikte Karbel de ekonomik darboğaz nedeniyle iflas eden tekstil firmaları arasına girmiş oldu.

