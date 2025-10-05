Tekstil devi iflas etti! 100’den fazla marka etkilendi

Kaynak: Haber Merkezi
Tekstil devi iflas etti! 100’den fazla marka etkilendi

İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren, başta Avrupa ile Amerika olmak üzere dünya genelinde 100'ün üzerinde markaya üretim yapan Karbel Tekstil kepenk kapattı.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalanma, yükselen fiyat etiketleri farklı sektörlerdeki sektörler üzerinde de mali açıdan çeşitli zorulukları beraberinde getiriyor. Finansal kriz nedeniyle iflas eden şirketlere yarım asır önce kurulan Karbel Tekstil de eklendi.

Yaşadığı finansal krizin ardından başvurusu üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan kararla son buldu.

teks.jpg

Geçen hafta görülen davada mahkeme, şirket için daha önce verilen koruma ve tedbir kararlarını kaldırarak iflasına hükmetti.

Kararla birlikte Karbel de ekonomik darboğaz nedeniyle iflas eden tekstil firmaları arasına girmiş oldu.

Son Haberler
Tekstil devi iflas etti! 100’den fazla marka etkilendi
Tekstil devi iflas etti! 100’den fazla marka etkilendi
Sinem Kökten’den altın geri dönüş! Avrupa şampiyonu oldu
Sinem Kökten’den altın geri dönüş! Avrupa şampiyonu oldu
Sumud Filosu aktivistlerinin sağlık kontrolleri tamamlandı
Sumud Filosu aktivistlerinin sağlık kontrolleri tamamlandı
Ayşe Barım'ın kardeşi feryat etti
Ayşe Barım'ın kardeşi feryat etti
Asker eğlencesi kanlı bitti: 6 yaralı
Asker eğlencesi kanlı bitti: 6 yaralı