Tekstil devi iflasın eşiğinde: 7 gün süre verildi

2024 yılı itibarıyla, Türkiye'deki ticari faaliyetlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Konkordato talebiyle gündeme gelen Sunrise Design Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi için mahkeme geçici mühlet kararı aldı. Söz konusu karar, şirketin alacaklılarıyla ilgili sürecin yönetilmesi amacıyla verildi.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Sunrise Design Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato talebi, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde değerlendiriliyor. Dosya numarası 2024/328 olan davada, şirket için 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği duyuruldu.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkemenin açıklamasına göre, alacaklılar ilanın yayımlanmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edebilecekler. İtiraz dilekçelerine, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durum olmadığını kanıtlayan belgelerin eklenmesi gerekiyor.

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GEÇİCİ MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?

Geçici mühlet kararı, şirketin mali durumunu iyileştirmesi ve alacaklıları ile anlaşma sağlaması için bir fırsat sunar. Bu süre zarfında şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak için gerekli adımları atabilir ve yeniden yapılanma planlarını devreye sokabilir.

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KARARIN MAHKEMEDEN İLANEN TEBLİĞİ

Mahkeme tarafından karar ilanen tebliğ edildi. Bu tebliğ, tüm alacaklıların haberdar olmasını sağlamak amacıyla 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi.