Tekstil devi iflasın eşiğinde: 7 gün süre verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tekstil devi iflasın eşiğinde: 7 gün süre verildi

2019'da İstanbul'da kurulan ünlü tekstil firması iflasın eşiğinde.

2024 yılı itibarıyla, Türkiye'deki ticari faaliyetlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Konkordato talebiyle gündeme gelen Sunrise Design Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi için mahkeme geçici mühlet kararı aldı. Söz konusu karar, şirketin alacaklılarıyla ilgili sürecin yönetilmesi amacıyla verildi.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

Sunrise Design Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato talebi, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde değerlendiriliyor. Dosya numarası 2024/328 olan davada, şirket için 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği duyuruldu.

t1-001.jpg

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkemenin açıklamasına göre, alacaklılar ilanın yayımlanmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edebilecekler. İtiraz dilekçelerine, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durum olmadığını kanıtlayan belgelerin eklenmesi gerekiyor.

t3.jpg​​​​​​​

GEÇİCİ MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?

Geçici mühlet kararı, şirketin mali durumunu iyileştirmesi ve alacaklıları ile anlaşma sağlaması için bir fırsat sunar. Bu süre zarfında şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak için gerekli adımları atabilir ve yeniden yapılanma planlarını devreye sokabilir.

t4.jpg​​​​​​​

KARARIN MAHKEMEDEN İLANEN TEBLİĞİ

Mahkeme tarafından karar ilanen tebliğ edildi. Bu tebliğ, tüm alacaklıların haberdar olmasını sağlamak amacıyla 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

İlgili Haberler
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır?
FETÖ’cüler canlı yayında CNN Türk muhabirine saldırdı: O anlar saniye saniye böyle kaydedildi
Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı
Kira sınırında yeni sistem belli oldu. Yüzde 25 şartının yerine gelecek
SGK'dan flaş hamle! Bu emeklilerin maaşları iptal edilecek faiziyle geri alınacak
Son Haberler
Haydarpaşa'da batmak üzere olan tekneden 10 kişi kurtarıldı Yerel Haberler
Haydarpaşa'da batmak üzere olan tekneden 10 kişi kurtarıldı
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır? Gündem
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır?
FETÖ’cüler canlı yayında CNN Türk muhabirine saldırdı: O anlar saniye saniye böyle kaydedildi Gündem
FETÖ’cüler canlı yayında CNN Türk muhabirine saldırdı: O anlar saniye saniye böyle kaydedildi
2 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT ücretsiz olacak mı? Ekonomi
2 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT ücretsiz olacak mı?
Ancelotti'nin Dortmund'un hakimiyetini yıkan hamlesini açıkladı Spor
Ancelotti'nin Dortmund'un hakimiyetini yıkan hamlesini açıkladı
Yaprak sarmasının kalem gibi olmasını sağlayan ipucu. Asla dağılma oluşmuyor Keşfet
Yaprak sarmasının kalem gibi olmasını sağlayan ipucu. Asla dağılma oluşmuyor
2024 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar? Ekonomi
2024 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar?