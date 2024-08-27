Tekstil devi iflasın pençesinde. 28 yıllık hikaye sona eriyor

Türkiye genelinde birçok firma ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas bayrağını çekmişken, Gaziantep'te de bu tür başvuruların sayısı artmaya başladı.

Son olarak, Türkiye'nin önde gelen halı üreticilerinden biri olan Arka Halı ve İplik Sanayi Anonim Şirketi de konkordato sürecine giren firmalar arasına katıldı.

1996 yılından bu yana faaliyet gösteren Arka Halı, 20.000 metrekarelik üretim alanında yüksek kaliteli halılar üreterek, 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Kendi polipropilen iplik fabrikasına sahip olan firma, sektörde rekabetçi fiyatları ile dikkat çekiyor.

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1 Şubat 2024 tarihli kararıyla Arka Halı'ya verilen 1 yıllık kesin mühlet süresi, 13 Nisan 2024'ten itibaren 6 ay daha uzatıldı.

Konkordato projesinin değerlendirilmesi ve tasdik duruşmasının 12 Eylül 2024 tarihinde yapılması planlanıyor.

Arka Halı, konkordato sürecinin sektördeki genel zorlukları yansıttığını ve benzer başvuruların artabileceğini belirterek, bu adımı üretim ve ihracat potansiyelini korumak için attığını açıkladı.



