Tekstil devinin kurucusu Osman Boyner hayatını kaybetti!

Türk Tekstil ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden, Boyner Holding ve TÜSİAD’ın kurucu isimlerinden Osman Boyner 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası olan Osman Boyner'in 26 Nisan Pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

OSMAN BOYNER KİMDİR?

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner iş insanı. Hasan, Fazıl ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitimine İstanbul’da başlarken Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı.

Boyner, 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurarken şirket, ilk ihracatını 1956 yılında yaptı. 1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atmaya çalışan Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası 1971’de İstanbul’un Şişli ilçesinde açıldı. TÜSİAD’ın kurucuları arasında bulunan Osman Boyner, 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

TİFTİK TİCARETİYLE BAŞLADI

Boyner’lerin öyküsü, 1870 doğumlu, Kastamonu Tosyalı Osman Feyzi Boyner’in Ankara Tiftik keçisinden elde ettiği tiftiğin ticaretine girmesiyle başladı.

Osman Feyzi Boyner’in çocuklarından Hasan ve Fazıl Boyner kardeşler, 1943'te Türkiye'de ilk özelleştirme projelerine bir örnek olarak Tosya Çeltik Fabrikası'nı Sümerbank aracılığı ile aldı. Ticaretin yanında sanayiye de yönelerek, Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Ali Osman Boyner ile birlikte ileride birçok ilke imza atacak olan Altınyıldız'ı kurdular.

Bugün bir Boyner Holding kuruluşu olan Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş., 26 Ocak 1952 tarihinde 1,5 milyon lira sermaye ile kuruldu. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka olma hedefiyle kurulan şirket ilk ihracatını 1956 yılında gerçekleştirdi.

BEYMEN'İN DOĞUŞU

Boyner Ailesi'nin ikinci kuşak temsilcisi Osman Boyner, 60'lı yılların sonunda Türkiye'de olmayanı gerçekleştirmek amacıyla hazır giyim sektörüne girmek üzere çalışmalarına başladı. Osman Boyner, uzun süren araştırmalar sonunda, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan modaevi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen'in ilk tohumlarını attı. Beymen'in, kendi etiketiyle ürünlerini sunduğu ilk mağazası 1971 yılında İstanbul Şişli'de açıldı. Büyük ilgi gören erkek koleksiyonuna daha sonra kadın koleksiyonu ve 1985'te spor giyim anlayışına farklı bir boyut getiren Beymen Club koleksiyonu eklendi.