Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçi kimyasal suda can verdi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçi kimyasal suda can verdi!

Denizli’de tekstil fabrikasında çalışan 53 yaşındaki işçi Dursun Çığ, kimyasal suya düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; sabah saat 10.30’da fabrikada çalışan Dursun Çığ (53), kimyasal suya düştü.

Çığ’ın kimyasal suya düştüğünü gören iş arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan ve vücudunun çoğu kısmı yanan Dursun Çığ’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen tekstil işçisi Dursun Çığ kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çığ’ın cenazesi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçi kimyasal suda can verdi!

Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçi kimyasal suda can verdi!

Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçi kimyasal suda can verdi!

Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçi kimyasal suda can verdi!

Tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçi kimyasal suda can verdi!

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