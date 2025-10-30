Türkiye'deki ekonomik kriz tüm sektörlerde etkisini gösteriyor. Birçok şirket iflasla pençeliyor.

Bu sektörlerden birisi de tekstil oldu.

The Economist dergisi de bu durumu sayfalarına taşıdı.

Dergideki analizde, sektörün son 30 yılın en büyük çöküntüsünü yaşadığına vurgu yapıldı.

Türkiye, geçmişten günümüze dünya tekstilinin merkezinde yer aldı. Ancak sektör son dönemlerde adeta can çekişiyor.

The Economist dergisine göre, Türkiye’nin efsanevi tekstil endüstrisi artık ciddi bir krizle boğuşuyor.

Ülke hâlâ dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında bulunsa da, küresel pazar payı son otuz yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 3’ün altına geriledi.

SEKTÖR HEM İHRACATTA HEM DE İSTİHDAMDA GERİLEME YAŞIYOR

The Economist’in analizine göre, 2025’in ilk yarısında Bangladeş ve Vietnam ihracatlarını çift haneli oranlarda artırırken, Türkiye’nin tekstil ihracatı yüzde 6,9 oranında geriledi. 2022’de 22 milyar dolar olan tekstil ihracatının bu yıl 17 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Bu da üç yılda yaklaşık yüzde 23’lük bir kayıp anlamına geliyor.

Sektördeki kriz yalnızca ihracat rakamlarını değil, istihdamı da vurdu. Yaklaşık 310 bin kişinin işini kaybettiği, 6 bin işletmenin kapandığı ve yüzlerce fabrikanın üretimini Mısır’a taşıdığı bildiriliyor.

LİRA VE YÜKSEK FAİZLERİN ETKİSİ

Dergi, çöküşün temel nedenlerinden birinin yüksek faiz oranları ve aşırı değerli Türk lirası olduğunu belirtiyor. Enflasyonun yüzde 33 seviyesinde seyrettiği Türkiye’de, 2022’den bu yana asgari ücret dolar bazında yüzde 60’tan fazla artarak 383 dolardan 620 dolara çıktı.

Bu durum ihracatçıların rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflattı. Türk İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Avrupalı alıcılar geçmişte Çin’den yüzde 15-20 pahalı olsak da bizi tercih ederdi, ancak fark yüzde 50’ye çıkınca artık tercih etmiyorlar,” diyerek tabloyu özetledi.

ÇİN TEKSTİLDE YENİDEN LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Avrupa pazarında Çin yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

2025’in ilk yarısında Avrupa Birliği’ne yapılan Çin tekstil ihracatı yüzde 20 arttı. ABD’nin ticaret politikalarında yaptığı değişiklikler de siparişlerin yeniden Çin’e yönelmesine neden oldu.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ SEKTÖRÜ ZORLADI

Son on yılda Türkiye’deki tekstil atölyelerinde 250 ila 400 bin Suriyeli mülteci çalışıyordu.

İç savaşın sona ermesi ve Esad rejiminin 2024 sonunda çökmesinin ardından bu işçilerin yaklaşık yüzde 20’si ülkelerine geri döndü.

Bu gelişme, sektörde iş gücü açığına yol açtı. Giyimkent Başkanı Muzaffer Cevizli, “Gençler artık masa başı işleri tercih ediyor. Rekabetçi ücret versek bile işçi bulamıyoruz,” diyerek durumu değerlendirdi.

YAPISAL DÖNÜŞÜM ZORUNLU

The Economist, Türkiye’nin tekstil sektöründeki düşüşün geçici bir dalgalanma değil, kalıcı bir dönüşüm süreci olduğunu vurguluyor. Ucuz iş gücü avantajını kaybeden Türkiye’nin, artık markalaşma, tasarım, hızlı teslimat ve niş üretim gibi alanlara yönelmesi gerektiği belirtiliyor.

Bazı dev firmalar; örneğin Eroğlu ve LC Waikiki, üretimlerinin bir kısmını Mısır’a taşıdı.

Dergi, Türkiye’nin yeniden yükselişe geçebilmesi için “Avrupa’nın Çin’i olma” hedefinden vazgeçip kendi kimliğini yeniden inşa etmesi gerektiğine vurgu yaptı.