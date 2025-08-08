Tekstil sektörüne kurumsal destek: Müdür Gürel'den dernek ziyareti

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Ziyaret kapsamında İl Müdürü Ferdi Gürel, kentteki tekstil ve konfeksiyon sanayisinin hem istihdam hem de üretim açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, bu alandaki girişimcilerin ve yatırımcıların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Gürel, kamu kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki bu tür temasların, üretim ve kalite standartlarının artırılması açısından değerli olduğunu belirtti.

AHMET KULAK: “ÜRETİCİLERİMİZİN SESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Aksaray Tekstil Üreticileri ve Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Ahmet Kulak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tekstil sektörünün karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine İl Müdürü Gürel ile istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Kulak, “Aksaray’da tekstil sektörü önemli bir istihdam alanı oluşturuyor. Bu potansiyelin daha verimli kullanılabilmesi için devletimizin desteklerini önemsiyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı İl Müdürümüz Sayın Ferdi Gürel’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİ MASAYA YATIRILDI

Ziyaret sırasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen teşvik ve destek programları hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) Ar-Ge, makine-teçhizat yatırımı ve dijital dönüşüm alanlarında daha fazla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantının sonunda hem kamu hem de özel sektör temsilcileri, Aksaray’da sanayinin gelişimi için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi. Aksaray Tekstil Üreticileri ve Konfeksiyoncular Derneği’nin çalışmaları ve planlanan yeni projeler hakkında bilgi alan Müdür Gürel, bu tür oluşumların sektöre yön verme potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.