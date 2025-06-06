Tekstil ürünleri tezgahı küle döndü

Kaynak: İHA
Tekstil ürünleri tezgahı küle döndü

Antalya'da bir vatandaşın apartman önüne bıraktığı el arabasındaki tekstil ürünleri yandı. Ek iş yaptığı Mehmet Sönmez'in tüm ürünleri küle döndü.

Olay, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mehmet Sönmez'in (46) evinin önüne park ettiği el arabasındaki tekstil ürünleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden apartman sakinleri, saat 07.15 sıralarında kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etti.

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Ancak giysilerden ve karton kutulardan oluşan malzemenin büyük bölümü kısa sürede küle döndü. Yangının ardından apartman duvarlarında yoğun is tabakası oluşurken, ürünlerin yer aldığı el arabası neredeyse tamamen yandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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"İLK İZLENİM İZMARİTTİ AMA SABOTAJ DA OLABİLİR"

Yangına ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Cahit Özvarış olay anını şöyle anlattı:

"Sabah 07.15'te bir anda ateş çıktı. Fırlayıp aşağı indik, elimizden geldiğince söndürmeye çalıştık ama yetişemedik. Her şey kül oldu. Önce yere atılan bir sigara izmariti sandık ama sonrasında birilerinin kasten yapmış olabileceği ihtimali konuşuldu. Biz de artık şüphelenmeye başladık."

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Yangın haberini iş çıkışında çocuklarından aldığını anlatan Mehmet Sönmez, ailesine katkı sağlamak için yıllardır ek iş yaptığını belirterek, "Ürünler yandı ya da yaktılar" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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