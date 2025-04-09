Tekstil ve ayakkabı sektöründe yeni dönem! Etiketine bakmadan almayın

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle, tekstil ve ayakkabı gibi hayvansal parça içeren ürünlerde bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğinin, ürünün üzerinde, etiketinde, ambalajında ya da ürüne eşlik eden belgelerde Türkçe ve açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin içerikleri hakkında bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeye göre, piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması, zorunluluğu getirildi.

DOMUZ DERİSİ AYAKKIBALAR ADİDAS'A CEZA GETİRMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, Adidas marka “Samba OG” ayakkabının modelinde domuz derisi kullanıldığı için Adidas’a 550 bin TL para cezası uygulamıştı.

Adidas’ın Türkiye’de satışa sunduğu “Samba OG” adlı modelinde domuz derisi kullanıldığına ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmaması nedeni ile firmaya ceza kesilmişti.