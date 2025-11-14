TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ücretli çalışan sayısı eylül ayı itibari ile yıllık bazda yüzde 1,1 artışla 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,7 azaldı, inşaat sektöründe %7,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,5 arttı.

Ancak istatistiklerin derinlerine inildiğinde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sanayinin alt kollarına bakıldığında tekstil ve giyim eşyaları üretiminde ücretli çalışan sayısı sürekli düşüyor.

2025 yılı verilerine bakıldığında tekstil ürünleri ve giyim eşyaları üretiminde ücretli çalışan sayısı sürekli düşüş gösterdi.

Kaynak: TÜİK

Öte yandan siyasal iktisatçı İnan Mutlu ise ücretli çalışan sayısının tekstilde 35, hazır giyimde ise 28 aydır düşüş gösterdiğinin altını çizdi. Mutlu, “Sadece son bir yılda ücretli çalışan sayısı tekstilde yüzde 9,2; hazır giyimde yüzde 13,1 azaldı” dedi.

SSK VERİLERİ DE BÜYÜK DÜŞÜŞÜ ORTAYA KOYDU

Öte yandan tekstil ve hazır giyimdeki büyük kayıp SGK’nın istatistiklerine de yansıdı. Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine göre, yılbaşından Ağustos sonuna kadar iki sektörde toplam 3 bin 928 şirket kapandı ve 73 bin 633 kişi işini kaybetti. Sektörün ihracatı ise %6,2 oranında düşüş kaydetti.

Ekonomideki kriz ve firmaların finansman sorunları ya şirketlerin kapanmasına ya da fabrikaların Mısır ve Bangladeş gibi ülkelere taşınmasına neden oldu. Bu durum özellikle tekstil gibi Türkiye’nin ihracat yükünü otomotiv ve beyaz eşya ile birlikte çeken sektörlerden birinde yaşanması ekonomik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda Tükiye’nin en büyük ihracat kalemi olan tekstil, uzun süre ekonominin bel kemiği sektörlerden biri olarak göz önündeydi.