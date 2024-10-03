Tel Aviv'deki saldırıda Yunan vatandaşı hayatını kaybetti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün Tel Aviv'in Yafa bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kesin bir dille kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Kudüs'te yaşayan bir Yunan vatandaşının da bulunduğunu derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Mağdurun ailesine ve yakınlarına en içten taziye dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, bölgedeki artan gerilim nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için bir yardım hattı oluşturulduğunu belirtti.