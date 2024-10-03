Tel Aviv'deki saldırıda Yunan vatandaşı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tel Aviv'deki saldırıda Yunan vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ölenler arasında bir Yunan vatandaşının da bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün Tel Aviv'in Yafa bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kesin bir dille kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Kudüs'te yaşayan bir Yunan vatandaşının da bulunduğunu derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Mağdurun ailesine ve yakınlarına en içten taziye dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, bölgedeki artan gerilim nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için bir yardım hattı oluşturulduğunu belirtti.

Tel Aviv'deki saldırıda Yunan vatandaşı hayatını kaybetti

Tel Aviv'deki saldırıda Yunan vatandaşı hayatını kaybetti

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