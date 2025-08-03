Tele 1 karartılıyor.Tarih belli oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), muhalif kanallara ceza yağdırmaya devam ediyor.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nde, RTÜK'ün Tele 1'e ceza verdiğini duyurdu.

Tele 1'e 5 gün ekran karartma ve idari para cezası verilirken kanalın aynı maddeden bir kez daha ceza alması halinde lisansının iptalinin gündeme geleceği öğrenildi.

Cumhuriyet'teki habere göre Taşçı, cezanın gerekçesini, "Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüşen RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programda Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi. Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek" ifadeleri ile açıkladı.

Tele 1'in paylaştığı bilgiye göre, RTÜK'ün kararı kanala tebliğ edildi.

Buna göre, yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa Tele 1 ekranları 6 Ağustos Çarşamba'yı 7 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece kararacak.