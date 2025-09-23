TELE 1 yönetimi gözaltına alındı

TELE1'de önceki gece yayımlanan "Türkiye'nin Yönü" programı sırasında ekrana gelen bir KJ nedeniyle kanal yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Güvenlik şubeden polislerin Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program moderatörü Musa Özuğurlu’yu kanala gelerek, Sorumlu Müdür İhsan Demir'i ise ifade almak için adliyeye götürdüğü öğrenildi.

ÖZÜR AÇIKLAMASI YAYINLAMIŞLARDI

Tele1 KJ nedeniyle özür dilemişti. Kanaldan yapılan açıklamada "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

TELE 1'in açıklamasında şunlar kaydedilmişti:

"Tele1 ekranına gelen 'Türkiye'nin Yönü' programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz alt yazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır. Programda Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın, KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz. İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” açıklamasında bulunmuştu.