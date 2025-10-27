TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Yanardağ gözaltındayken kanala TMSF tarafından kayyum atandı. Kayyum kararı sonrası kanaldaki çalışanların ne yapacağı ise merak konusuydu.

Kanalda Sabah Pusulası programı sunan Musa Özuğurlu'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Cumhuriyet TV'den İrem Karataş'a konuşan Özuğurlu istifa kararı aldıklarını söyledi.

Biz politik kimliğiyle bilinen bir kanalız. Önceliğimiz siyaset. Bunların olmayacağını düşünecek olursak orası artık iki gün öncekinin TELE 1'i değil.

Kayyumun kendilerine "İstiyorsanız devam edin" dediğini belirten Özuğurlu "Ama burası tuğla imalathanesi değil. burada bir tavır var. Siyasal tavır koymadan konuşma makinesi gibi program sunmamızı bekliyorlar. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu teklifin anlamı yok. Ekran yüzleri ve yöneticiler olarak istifa kararı aldık" dedi.

'İZLENME SIFIRA DÜŞTÜ'

Özuğurlu kanalın kayyum kararından sonra izlenmelerin sıfıra düştüğünü de aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındı. Ardından kanala kayyum atandı.

26 Ekim 2025 tarihinde İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ önce savcılıkta ifadelerini verdi. Suçlamaları kabul etmeyen İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.