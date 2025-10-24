İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'casusluk' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 televizyonuna TMSF kayyum olarak atandı.

Savcılığın karara ilişkin açıklamasına şunlara yer verildi:

"TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."

ANA HABER KESİLDİ

TMSF yetkililerin polis eşliğinde kanal binasına girmesiyle Ana Haber Bülteni yarıda kesildi. Ana Haber Bülteni'nin kesilmesi sonrası yayına penguen ve kutup ayılarının yer aldığı belgesel servis edildi.

TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU TELE 1'DEN İSTİFA ETTİ

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, kayyum kararından sonra kanaldaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mollaveisoğlu şunları söyledi,

"Tele 1 televizyonuna kayyum atama kararı alındı! Merdan Yanardağ’dan bir casus çıkmayacağını biz biliyoruz. Amacın ne olduğunu vicdan sahibi herkes görüyor. Halkın haber alma hakkının böyle bir bahaneyle karartılmak istendiği, Tele1’in TMSF’ye devredilme kararı ile iyice açığa çıktı. Kurulduğu günden bu yana aynı zamanda yakın dostum olan Merdan Yanardağ’a destek olmak amacıyla görev yaptığım Tele1 televizyonundaki bütün görevlerimden Merdan serbest bırakılıncaya kadar ve bu zorlama soruşturma hukukla, adaletle son buluncaya kadar istifa ediyorum…"