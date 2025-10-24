İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'casusluk' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 televizyonuna TMSF kayyum olarak atandı.

Savcılığın karara ilişkin açıklamasına şunlara yer verildi:

"TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."

ANA HABER KESİLDİ

TMSF yetkililerin polis eşliğinde kanal binasına girmesiyle Ana Haber Bülteni yarıda kesildi. Ana Haber Bülteni'nin kesilmesi sonrası yayına penguen ve kutup ayılarının yer aldığı belgesel servis edildi.

TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU TELE 1'DEN İSTİFA ETTİ

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, kayyum kararından sonra kanaldaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mollaveisoğlu şunları söyledi,

"Tele 1 televizyonuna kayyum atama kararı alındı! Merdan Yanardağ’dan bir casus çıkmayacağını biz biliyoruz. Amacın ne olduğunu vicdan sahibi herkes görüyor. Halkın haber alma hakkının böyle bir bahaneyle karartılmak istendiği, Tele1’in TMSF’ye devredilme kararı ile iyice açığa çıktı. Kurulduğu günden bu yana aynı zamanda yakın dostum olan Merdan Yanardağ’a destek olmak amacıyla görev yaptığım Tele1 televizyonundaki bütün görevlerimden Merdan serbest bırakılıncaya kadar ve bu zorlama soruşturma hukukla, adaletle son buluncaya kadar istifa ediyorum…"

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nu etiketleyerek "casusluk" soruşturması kapsamında Merdan Yanardağ’ın oğlunun üzerine kayıtlı olan şirkete kayyum atanmasının doğru olup olmadığını sordu.

Uğuroğlu yaptığı paylaşımda,

“Hukuki Cahilliğimle hukuki mütalaalarına sonsuz güvendiğim

@eminagaoglu sana soruyorum

Savcı ve yargı kararı ile TELE 1 TV yayınını yapan bir şirkete Sahibi Merdan Yanardağ olmamasına rağmen KAYYUM ATANDI

ANAYASAYA GÖRE SUÇUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ VAR.

Babası gözaltında ise oğlunun

Şirketinin SUÇU NE?

HUKUKEN DOĞRU MU?

ACİL yanıt ver lütfen yargı hükmü nedir?” ifadelerini kullandı.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Merdan Yanardağ hakkında ortaya atılan suç iddialarının şirket kapsamında yapılmadığını bu nedenle şirkete kayyum atanmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Eminağaoğlu, TELE1’e kayyum atanmasının oto sansür olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eminağaoğlu şunları söyledi,

“5271 sayılı Ceza Yargılama Yasası'nın 133 üncü maddesinde sayılan suçlarda, atılı suçun, ancak bir şirket faaliyeti çerçevesinde işlendiği yolunda makul kuşku bulunması ve maddi gerçeğin gerektirmesi durumunda yargıç kararı ile kayyım atanması olanaklı.

Merdan Yanardağ'ın suçlanması bile ayrı bir konu olup, atılı suçların TELE1'in sahibi olduğu şirket faaliyetleri kapsamında işlenmedikçe, kayyım atanması yoluna gidilemez.

Şirketin ve sahiplerinin sorumlu olmadığı bir konuda, koşulları oluşmayan bir olayda kayyım atanıp, yayın faaliyetlerinin durdurulması, oto sansürdür!”

"TELE 1'E KAYYUM ATAMAK TAM DA BU İKTİDARIN YAPACAĞI İŞ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TELE 1'e kayyum atanmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

"Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!

TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur.Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!

TELE1 emekçilerinin yanındayız.

Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum.

TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!

Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!"

NE OLMUŞTU?

24 Ekim 2025 sabahı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında TELE1 televizyon kanalına operasyon düzenlendi. Operasyonun merkezinde, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yer aldı. Yanardağ, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve kanal binasında aramalar gerçekleştirildi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan hakkında da casusluk ve çıkar amaçlı suç örgütü suçlamalarıyla işlem başlatıldı.