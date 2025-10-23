Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ’18 Dakika’ programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yanardağ, Tele1’le ilgili ‘Aziz İhsan Aktaş’ iddialarına çok sert cevap verdi.

Merdan Yanardağ, "Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde TELE 1'in adını geçirmişler. 5 kuruş para geldiğini kanıtlasınlar, yarın bu kanalı kapatırım. Bizim kayıt dışı işimiz olmaz. Biz 3 kere mali denetimden geçtik.” İfadelerini kullandı.

Yanardağ’ın açıklamaları şu şekilde:

"BEŞ KURUŞ PARA GELDİĞİNİ KANITLASINLAR YARIN BU KANALI KAPATACAĞIZ"

"Şimdi bazı medya kuruluşlar, bizim gibi bağımsız ve muhalif medya kuruluşlarının adını geçirmişler iddianameden. Tam bir kepazelik, tam bir kepazelik. Ortada tek bir kanıt yok, tek bir kanıt yok. Birisinin ifadesi duydum diyor. Ya böyle bir, yani zaten sonuçlansın daha açmak lazım. Biz son derece rahatız, son derece rahatız. Bizim bir yerde bir satır adımız geçmiş, Tele1'in adı. Şunu çok açık bir şekilde burada ilan ediyorum ben. Beş kuruş para geldiğini kanıtlasınlar yarın bu kanalı kapatacağız.

Yarın bu kanalı kapatacağız. Bizim belediyelerle olan bütün işimiz yasal. Eğer bir tanıtım reklamı gelmişse faturasını keserek onu yayınladık. Yani bir şey işte açılış varsa onun canlı yayınlanması karşısında sponsorlu iş yaptık. Bunların tamamı kayıt altında ve biz üç kere mali denetimden geçtik. Yani bizim maliyeye hiçbir zaman boş bırakmadı ki. Efendim İBB'de 1300 küsür kere denetimden geçmiş Sayıştay'da iddianamede bir şey yok. Bütün hesaplarımız denetimden geçti. Bir boşluk bulsalar zaten bugüne kadar bu dava açacaktı. Ama oradan çıkıyor birisi, kimin söylediği belli değil.

"BUNUN İÇİN HERHANGİ BİR PARA FALAN İSTEMEDİLER"

Diyor ki mesela Nevşin Mengü'yü para karşılığında program yaptı. Nevşin Mengü'nün bir tane YouTube kanalı var, oradan para kazanacak. Yani bunun neresi yanlış onu bilmiyoruz da. Ayrıca çıktı bir tane MHP'li aday adayı dedik. Ya beni davet ettiler, çıktım. Para alma istemedi. İstemedi. Tamam. Ya nasıl bu kadar lekelenirsiniz? Ya bir kanıt yok. Eğer adı geçtiği için yani Nevşin'den özür dilerim. Yani o değil başka bir sürgüncü tecin daha. Evet bugün çok konuştular. Onlardan bir tanesiydi o. Onlar geçiyor.

Adam çıktı MHP'nin aday adayı. Dedi ki kendi açımdan söyleyeyim ya beni davet ettiler bir konu hakkında. Çıktım ben. Bunun için herhangi bir para falan istemediler. Doğru. Ya böyle bir şey olabilir mi? Televizyonların gelirleri. Reklam ve sponsorluktur. Bizim reklam ve sponsorluk dışında ve izleyicilerimizin sponsorluğu desteği dışında hiçbir gelirimiz yok. Reklam var. Reklamlarımız var. Bir de belli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız sponsorluk anlaşmaları var. Onu son derece az, onu izleyin. Ama esas olarak bizim izleyicilerimizden, dostlarımızdan, toplumdan, halktan gelen bir destek var. Biz bununla ayaktayız. Belediyelerle yapılan işler tümü yasal olarak verilmiş reklamlar. Kesilmiş faturalar var. Hepsi kayıt altında, vergisi verilmiş ve hepsi denetimden geçmiş. Buna rağmen bu iddianamede bir işaret vermeye çalışıyor. Bak burası da var. Şimdi bir de hocam en kritik yan şu.

"HAVUZ MEDYASI DİYE ADI ÇIKMIŞ"

Havuz medyası diye adı çıkmış. Evet. Sermayesi belli olmayan. Sahibinin kim olduğunu bilmediğimiz. Rothschild usulü sahip değiştiren. Mesela Türk medyada bir grup var. Bakıyorsun bir ara Fettah Tamince'de. Bir bakıyorsun Ethem Sancak'ta. Ondan sonra bir bakıyorsun Vahid Kılıç'ta. Dönüşümlü sahip değiştiriliyor. Ya da Sabah grubu. Kimin ya? Mesela hocam siz."