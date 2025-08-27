Tele1 televizyonu hakkında şoke eden ceza! Karar iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tele1 televizyonu hakkında şoke eden ceza! Karar iptal edildi

RTÜK tarafından Tele1 televizyonuna yönelik, 5 günlük ekran karartma kararı hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Merdan Yanardağ’ın “4 Soru 4 Yanıt” programında “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleri nedeniyle Tele 1 televizyonuna “Toplumu kin ve düşmanlığa” gerekçesini göstererek 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLDİ

Ardından mahkeme tarafından RTÜK'ün kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ankara 23. İdari Mahkemesi, verilen yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Televizyondan gerçekleştirilen açıklamaya göre, iptal kararının iptaline ilişkin bir üst mahkemeye başvuru yapıldı.

1 EYLÜL GECESİNDEN İTİBAREN KARARTILACAK

Üst mahkeme yürütmeyi durdurma kararının iptal edilmesi ile ilgili kararı geri çevirmezse Tele1 televizyonu 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden başlamak üzere 5 gün karartılacak.

Son Haberler
Tarihi cami alev topuna döndü
Tarihi cami alev topuna döndü
Deniz kirliliği balığı vuruyor: Sardalyasız sezon tehlikesi kapıda
Deniz kirliliği balığı vuruyor: Sardalyasız sezon tehlikesi kapıda
A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan kadrosunu açıkladı
A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan kadrosunu açıkladı
Fatih Altaylı, siyasi gerilimi bitirecek “formülü” açıkladı! Silivri’den dikkat çeken çıkış
Fatih Altaylı, siyasi gerilimi bitirecek “formülü” açıkladı! Silivri’den dikkat çeken çıkış
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri yarın belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri yarın belli oluyor