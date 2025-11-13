"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklanmıştı.
Karar sonrası Türkiye'nin önemli muhalif kanallarından biri olan Tele1'e kayyum atanmıştı. Kayyumun kanalın başına geçmesi sonrası canlı yayın kesilerek banttan yayın başlatıldı.
TELE1 KADROSUNDAN YENİ HAMLE
Tele1 çalışanları kayyum yönetimini ve baskıyı kabul etmeyerek kanaldan topluca ayrılmıştı. Tele1'de çalışan gazetecilerden yeni bir hamle geldi.
Tele1 kadrosu Tele2 Haber ismi ile YouTube ve internet sitesinden yayın yapmaya devam edecek. YouTube kanalından paylaşılan videoya göre kanal, 14 Kasım'da yayına başlayacak.