TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala kayyum atandı.

Akşam ana haber yayını sırasında kayyum olarak atanan TMSF heyeti TELE 1 kanalına geldi. Ana haberi sunan Murat Taylan, "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" diyerek yayını sonlandırdı.

Evrensel'den Fatih Polat'ın haberine göre; Kayyım tarafından, “Reji ekibini haricisindeki çalışanların pazartesi gününe kadar gelmelerine gerek olmadığı” çalışanlara bildirildi.

TMSF’ye geçen kanalın artık yeni ‘bir yayın politikasıyla’ yoluna devam edeceği anlamına geldiğinin altı çizildi.

“KANAL BİZİM KANALIMIZ, GELİN”

Murat Taylan da ardından mesai arkadaşlarına, “Kanal bizim kanalımız, gelin” sözlerini kullandı.

Bir kanal çalışanının, kendi anlayışlarına aykırı bir işin istenmesi hâlinde ne olabileceğini sorması üzerine Av. Durna, “Bu sizin kişisel tavrınız olacaktır. İş yasalarında, Basın Kanunu’nda işveren ve yönetici ilişkisi tarif edilmiştir. Buna aykırı bir istekte bulunulması hâlinde olacaklar bellidir” ifadelerini kullandı.