İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında Tele1 kanalına kayyum atandı.

Savcılığın karara ilişkin açıklamasına şunlara yer verildi:

TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.

KAYYUM YENİ ŞAFAK'TAN

Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı, Tele1’e kayyum alarak getirildi.

Tele1'e kayyum olarak atanan Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı

İbrahim Paşalı’nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından oluşturulan kayyum heyetiyle birlikte kanalda çalışmalarına başladığı öğrenildi. Ayrıca yeni kayyum Paşalı'nın kanal binasındaki çalışanlara, "Arkadaşlar burası yayın yapacak ama tabi eskisi gibi olmayacak" dediği öğrenildi.

Paşalı, daha önce Flash TV ve Ekotürk’e kayyum olarak atanmış, 2025 yılında ise TMSF kontrolüne geçen Habertürk, HT Spor ve Show TV’nin yönetiminde görev almıştı.

İBRAHİM PAŞALI KİMDİR?

İbrahim Paşalı 1973 yılında Rize’de doğdu. İlkokula Beyoğlu’nda başladı, liseyi Üsküdar’da bitirdi. Yüksek öğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde tamamladı. 15 yıl boyunca İstanbul Marmara FM radyosunda “Gece Yürüyüşü” adlı programı ile tanındı.

İbrahim Paşalı’nın yazar ve yayıncı kimliğinin yanı sıra televizyon yöneticiliği, televizyon programcılığı gibi alanlarda da çalışmaları oldu. Son olarak TVNet adlı televizyon kanalında “Makam Arabası” adlı programı hazırlayan Paşalı’nın İstanbul Kriterleri ve Öğle Uykusu adıyla iki kitabı bulunuyor.

Radyo programlarında daha çok İslam Medeniyeti üzerinde duran Paşalı, yayınladığı doğudan, batıdan şarkılarla da dikkat çekmişti. İbrahim Paşalı Marmara FM’de yaptığı programda sık sık okuduğu “İyi Günler İleride” adlı şiirle tanındı. Bir süre Milli Gazete’de köşe yazarlığı yapan İbrahim Paşalı, 2012 yılından itibaren Pazar günleri Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıyor.