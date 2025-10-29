Gazeteci Kadri Gürsel, Ruşen Çakır’ın YouTube kanalına konuk oldu. Gürsel, burada TELE1'e kayyum atanmasını yorumladı.

Kadri Gürsel, "Merdan Yanardağ, iktidarla gizli bir anlaşma yapmayı reddetmiş olabilir. Çünkü örtülü anlaşmalarla, iktidarın çizdiği alan içinde sözde muhalif çizgi benimsemeyi kabul eden örnekler var. Demek ki burada istediklerini alamadılar" ifadelerini kullandı.

Gürsel’in açıklamaları şu şekilde:

"MUHALİF ÇİZGİDEYMİŞ GİBİ GÖRÜNEN AMA…"

"İktidarın baskısı altında yaşamak için böyle örnekler var. Görüyoruz ya bizim gözümüzden kaçmıyor ama yani demek ki burada gizliliklerini alamamışlar. Ki sonunda bunu yaptılar. Çünkü yani bu iktidar açısından da hani İran bir Kuzey Kore ya da Rusya olmamak için işte muhalif çizgide yayın yapan birkaç tane de mecranın devam etmesi lazım.

Ya da muhalif çizgideymiş gibi görünen ama entrikalarda iktidarın sufle ettiği, empoze ettiği şeyleri söyleyen o mesajları muhalif topluma aktaran böyle bir çok tehlikeli olmuyor o bakımdan da. Bir ver birkaç muhalif kanalın."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'casusluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ileTELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklanmıştı.

Kayyuma yurttaşlardan ve siyasetçilerden tepki gelirken, TELE 1'e destek sürmüştü.

"Hile ve zorla Tele1'e el koyabilirler ama benim susacağımı ve boyun eğeceğimi sanıyorlarsa çok yanlıyorlar" diyen Merdan Yanardağ, mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.