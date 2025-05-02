TELEF OLAN

Recep Bey “Eskiler, ‘Keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş’ derler. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek.” demiş…

Önce kendisine teessüf edip usul erkan ve edep bilmeye davet ediyorum telef demek de ne oluyor?

Telef hayvanlara mahsus kullanılan bir sözdür insanlar için kullanılması en azından nezaket sınırları içinde kabul edilemez.

Yarın öbür gün kendisi seçimleri kaybedip iktidardan ayrılmak, koltuktan kalkmak zorunda kaldığı anda biri çıkıp kendisi hakkında telef oldu dese hoşuna gider mi?

Neyse bu telef kelimesi işin edebiyat boyutu, neticede herkes kendi terbiyesi ile sınanır, bilinir…

Burada benim asıl irdelemek istediğim konunun bu edebi ve ahlaki yönü değil elbette önemli olan bu telef olma kavramı ile kastedilen yok olma, yok edilme halinin gerçek olup olmadığı.

Burada da iki hususa değinmek istiyorum:

1- Recep Bey bu konuşması ile Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının başına gelenin Ekrem Başkan’ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı kurulan bir komplo olduğunu itiraf etmiş bulunmaktadır.

Sandıkta yenemeyeceğinden korktuğu rakibini kumpaslar ile ortadan kaldırmaya kalktığını o müstehzi yüz ifadesi ile yaptığı konuşmasında ağzından kaçırmış bulunmaktadır. Bu itiraf halkımız tarafından bir kenara yazılmış bulunmaktadır.

Daha üstünden FETÖ’cülerin kumpas davalarının savcısı damgasını atamamış bulunan Recep Bey bu sefer de başka bir kumpas davasının sahibi olduğunu ağzından kaçırmış bulunması kendini belagatin şehvetine fazlası ile kaptırdığının da bir göstergesidir.

2- Etrafını kuşatan dalkavuk taifesi ve sarayın sağır duvarları onu gerçeklerden koparmış bulunmaktadır. Sokağa çıkıp halk ile temas etse ya da en azında bilimsel yöntem ile yapılmış, tarafsız kamuoyu yoklamalarına bir göz atsa Ekrem İmamoğlu’nun bırak telef olmayı şu anda bu ülkede en çok sevilen siyasetçi olduğunu görecektir.

Diğer yandan Recep Bey’in bu ülkede en sevilen, en beğenilen ilk üç siyasetçi arasına girip giremeyeceği bile fevkalade tartışmalıdır amma velakin en sevilmeyen ve hatta en nefret edilen siyasetçiler sıralamasında zirveye oynadığı da kesindir.

Ayrıca ortada açık ve net bir gerçek daha var hem 31/Mart/2024 seçimleri ve hem de yapılan tüm anketlerde görüldüğü üzere zat-ı alilerinin partisi AKP arkasındaki tüm devlet gücü ve dehşet yaratan bir tehditkarlığa rağmen CHP’nin arkasında ikinci sırada yer almaktadır. Bu noktada CHP ya da CHP’li siyasetçilerden herhangi birinin telef olduğunu iddia etmek elbette ki abesle iştigalden öteye gitmeyecektir.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim eğer ortada telef olan birşey varsa o da Recep Bey ve AKP’nin sergilediği başarısız politikalar, bulaştığı yolsuzluk ve liyakatsizlik dedikoduları sayesinde telef olan davalarıdır.

Bugün onların dava dava diyerek peşinden koştukları değer ve siyasetler artık bu halk tarafından hoş karşılanmamaktadır.

Neticede en büyük hakem tarihtir!

Zaman gösterecek; hangi politika ve politikacılar tarihe geçecek, hangi politika ve politikacılar tarihin karanlık girdaplarında unutulup, yitip gidecek göreceğiz…