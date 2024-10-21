Telef olan geyiği kurtlar yedi

Kaynak: İHA
Telef olan geyiği kurtlar yedi

Bolu'da orman yolunda otomobilin çarpmasıyla telef olan geyiğin bir kısmını kurtlar yedi.

Bolu'da orman yolunda otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Telef olan geyiğin bir kısmını kurtlar yedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolu içerisinde plakalı öğrenilemeyen bir otomobil, önüne atlayan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle geyik taşlı yolda savrularak telef oldu. Geyiğe çarpan otomobil bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık bir gün sonra telef olan geyik vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar tarafından orman yolunda bir otomobilin geçtiği ve hızlı gittiği iddia edildi. Geyiğin bir kısmının kurtlar tarafından yendiği tespit edildi. Köydeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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