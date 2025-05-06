Telef sözünden affettin ama CHP’liler seni de Erdoğan’ı da affetmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisine yapılan saldırı sonrası yaptığı pembe açıklama şöyle:

"Bundan sonra telef meselesi üzerine şahsımın söyleyeceği bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon o açıdan bir değer taşıyor. Ben 'Geçmiş olsun' telefonunu kale alıp o telef sözünün de kendi şahsımda bütün muhalif siyaset yapan insanlar için geri alındığını düşünüyorum. Ümit ediyorum milat olur."

Özgür Özel kardeşim;

Öncelikle sana ve kırıntısı kaldı ise demokrasimize, insan haklarına dayalı, demokratik anayasal hakların korunması gereken ülkemize geçmiş olsun.

Ancak bil ki normalleşme ile, müzakere ile başlayan asil ve umut verici genel başkanlık tavrın artık bitmeli.

Müzakere değil mücadele dönemi başlamalı.

CHP Genel Başkanı olarak Ata’mızın koltuğunda taşıdığın sorumluluk çerçevesinde soruyorum:

Erdoğan seni aradığında; “Telef” sözü için Cumhuriyet Halk Partililerden özür diledi mi?

sözü için Cumhuriyet Halk Partililerden özür diledi mi? Erdoğan’ın bir “geçmiş olsun” telefonu ile “Telef” sözünün muhalif siyaset yapan insanlar için geri aldığını hangi ifadesinden çıkardığını açıklar mısın?

telefonu ile sözünün muhalif siyaset yapan insanlar için geri aldığını hangi ifadesinden çıkardığını açıklar mısın? Senin şahsi düşüncen açık ve seçik söylüyorum; CHP’lileri bağlamaz, tam tersine üzer.

Erdoğan’ı “Telef” sözü için CHP’lilerden özür dilemeye davet ettin mi?

sözü için CHP’lilerden özür dilemeye davet ettin mi? Ekrem İmamoğlu’nun, Ümit Özdağ’ın, Osman Kavala’nın, Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını istedin mi?

Yoksa tüm bunları unutup bir, “geçmiş olsun” sözünün gururunu okşaması nedeniyle mi Erdoğan’ı aklıyorsun?

“Geçmiş olsun” mesajını “Telef” sözünün özür diye kabul edemezsin Özgür Özel.

“Milat olmayı” hayal etme.

Erdoğan ile Milat ancak onu koltuktan indirdiğin zaman başlar.

Erdoğan’ın normali budur.

Sayın Özgür Özel,

CHP Genel Başkanlık koltuğunda oturmak, sorumluluk ister.

CHP’lilerin onurlarını korumak, CHP’liler yapılan saldırıları affetmek değil en sert şekilde kınamak gerekir.

“Telef” sözünden Erdoğan’ı affettin ama CHP’liler seni de Erdoğan’ı da affetmez.

Senin çok temiz, dürüst, çalışan, cesur ve insancıl özellikle çok yüksek bir siyasetçi olduğunu iyi biliyorum.

Karınca ezmez derler ya tam bu tanıma uygun kişiliğin var.

Ancak karşında bırak karıncaları, insanları ezen bir siyasetçi var: Recep Tayyip Erdoğan.

Seni seven, destekleyen bir ağabeyin olarak öneriyorum:

Kavga et demiyorum ama CHP’lilere bir saldırı yaptığında da Erdoğan’ın ağzının payını ver diyorum.

“Geçmiş olsun” telefonunu açan Erdoğan gör bak sana yapılan saldırının azmettiricilerini de ortaya çıkartmayacaktır.

Gelelim Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’e yapılan saldırı sonrası yaptığı açıklamaya:

“Fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.”

Şiddetin her türlüsüne karşıysan Bahçeli;

3 Mayıs programları kapsamında babası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş saldırıya uğramasına neden karşı değilsin.

Babasının kabrinizi ziyaret eden Ayyüce Türkeş’e yönelik saldırı, “insani, vicdani, İslami, düşündürücü ve ürpertici” değil mi? Neden kınamadın?