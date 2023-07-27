Telefon alabilmek için 8 aylık bebeği sattılar

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşayan bir çift, sosyal medyada video çekebilmek için bebeklerini satıp telefon satın aldı. Polis hem anne ve babayı hem de bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeği sattılar

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı çektikleri belirtilen bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

Inquirer News'in haberine göre, komşularının bu durumu sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.

Çİft komşuları tarafından polise şikayet edilince, anneyi ile bebeği alan kadın polis tarafından gözaltına aldı. Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

7 YAŞINDAKİ KIZLARINI DA SATMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.

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