

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan batarya ömrünün kısalması, teknoloji dünyasının önemli araştırma konularından biri olmaya devam ediyor.

Son dönemde yayımlanan bilimsel çalışmalar ve küresel teknoloji uzmanlarının görüşleri, bu yıpranmayı tersine çevirebilecek, bilinenin aksine oldukça basit üç kritik öneriyi işaret etti. Bu önerilerin bilimsel temelleri, batarya kimyasının ömrünü doğrudan etkileyen faktörlere dayanıyor.

1. Aşırı Uçlardan Kaçınma: %20-%80 Kuralı Uygulandı

Lityum iyon bataryaların en verimli çalıştığı ve en az yıprandığı aralığın %20 ila %80 doluluk seviyesi olduğu, yapılan kapsamlı araştırmalarla ortaya çıktı.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Dr. Anna Harrison, batarya kimyası üzerine yaptığı bir açıklamada, bataryaların tam doluluğa (%100) ya da tam boşalmaya (%0) yakın tutulmasının, kimyasal stres seviyesini yükselttiğini ifade etti.

Dr. Harrison, "Yüzde 100 şarj etmek, yüksek voltaj nedeniyle katot malzemesinde yapısal bozulmaya yol açar. Benzer şekilde, tam boşalma da elektrolitte stabilite sorunlarına neden olur" dedi. Bu nedenle, kullanıcıların sık sık ve kısa süreli şarj döngülerini tercih etmeleri, batarya sağlığını korumada birinci öncelik olarak kabul edildi.

2. Yüksek Sıcaklık Tehdidi: Soğuk Tutmak Esas Alındı

Batarya ömrünün en büyük düşmanlarından birinin yüksek sıcaklık olduğu, uzun süredir bilinen bir gerçek. Özellikle kablosuz şarj sırasında veya yoğun işlem gerektiren uygulamalar (oyunlar vb.) kullanılırken cihazın aşırı ısınması, bataryanın kimyasal bileşenlerinin kalıcı olarak bozulmasına neden oldu.

Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından birinde batarya teknolojileri baş araştırmacısı olan Kenji Tanaka, telefon kılıfı kullanımının bu ısıyı hapsedebileceği uyarısını yaptı.

Tanaka, "Şarj esnasında cihazın serin bir yüzeyde tutulması ve ısınmaya neden olan kalın kılıfların çıkarılması, termal stresi önemli ölçüde azalttı. Yüksek sıcaklık, batarya kapasitesini geri dönülemez bir şekilde düşürdü" diye açıkladı.

3. Hızlı Şarj Kullanımına Dikkat Edildi: İhtiyaca Göre Kullanım Dengesi Kuruldu

Hızlı şarj teknolojileri, kullanıcılara büyük kolaylık sağlasa da, sürekli ve gereksiz yere bu yöntemlerin kullanılması bataryanın yıpranma hızını artırdı. Hızlı şarj, bataryaya daha yüksek akım göndererek şarj süresini kısaltıyor ancak bu işlem, bataryada daha fazla ısı ve voltaj dalgalanmasına yol açtı.

Almanya'daki Fraunhofer Sistem ve İnovasyon Araştırmaları Enstitüsü'nden elektrik mühendisliği uzmanı Prof. Dr. Klaus Richter, batarya üzerindeki bu termal etkinin uzun vadede kapasiteyi azalttığını belirtti.

Prof. Richter, "Hızlı şarjı yalnızca acil durumlarda kullanmak ve gece şarjları için daha yavaş, standart şarj yöntemlerini tercih etmek, bataryanın uzun ömürlülüğü için kritik bir denge sağladı" ifade etti.

Uzmanlar, gün içindeki kısa şarj molalarında hızlı şarj kullanılabileceğini, ancak cihazın serin tutulmasının bu durumda bile hayati önem taşıdığını vurguladı.