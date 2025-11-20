Olay, 23 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre M.A. ve E.Ç. adlı şüpheliler, S.K. adlı kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı ve “kimlik bilgileriniz 3’üncü şahısların eline geçti, elinizdeki para ve ziynet eşyalarını evinize gelen polislere teslim edin” diyerek kandırdı.

S.K., önce 500 gram altını, bir hafta sonra ise 47 bin 660 avroyu parkta buluşarak aynı kişilere teslim etti.

Parkta bulunan bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine şüpheliler kaçtı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve E.Ç.’yi, S.K.’den aldıkları 47 bin 660 avro ile birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin diğer üyelerine ulaştı.

Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde 6 sim kart ve 6 cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olaylarına karıştığı değerlendirilen İ.K., H.A., N.A., C.Y.C. ve Y.A.’nın Ankara ve Şanlıurfa’da olduğu belirlendi.

18 Kasım’da iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alınarak Amasya’ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K.’nin başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

H.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, C.Y.C. ile Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece Merzifon’daki telefon dolandırıcılığı olayında tutuklu sayısı 5’e yükseldi.