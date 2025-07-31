Telefon dolandırıcıları 85 bin 400 dolar ile yakalandı

Kaynak: İHA
Telefon dolandırıcıları 85 bin 400 dolar ile yakalandı

Kocaeli'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 500 gram altınını vermeye ikna eden dolandırıcılar, araçlarında yine aynı yöntemle aldıkları 85 bin 400 dolar ile yakalandı.


Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 29 Temmuz tarihinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtan şahıslar, bir vatandaşı yaklaşık 500 gram altınını elden teslim etmesi yönünde kandırarak dolandırdı. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında, dolandırıcılığı gerçekleştiren Ç.Ç. ve A.K. isimli şüpheliler, dün Osman Gazi Köprüsü çıkışında düzenlenen operasyonla araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, aynı gün Yalova'da benzer yöntemle gerçekleştirilen başka bir dolandırıcılık olayında mağdurdan elden aldıkları 85 bin 400 Amerikan Doları (yaklaşık 3 milyon 416 bin TL) ele geçirildi. Söz konusu para sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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