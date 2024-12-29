Telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların ‘Adınız terör örgütüne karıştı’ diyerek evde bulunan ziynet eşyalarını istedikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişilere, "Adınız terör örgütüne karıştı, FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri verilecek" diyerek dolandırdığı tespit edildi.

Telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Şüphelilerin parayı, "eldenci" diye tabir edilen kuryelerle teslim aldığı anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

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