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Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Bu mesaja dikkat

Bursa'da yaşayan Aykut Yakut isimli vatandaşın telefonuna 'utanmıyor musun bu resmi çekmeye?' yazan bir mesaj geldi. Bir anlık merakla mesaja tıklayan vatandaş tam 62 bin lirasından oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:16
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Telefon dolandırıcıları 'utanmıyor musun bu fotoğrafı çekmeye' mesajıyla vatandaşı dolandırdı

Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Bu mesaja dikkat
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İHA

Dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmek için yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

Bursa’da yaşayan Aykut Yakut isimli vatandaş telefonuna gelen “utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajıyla hayatının şokunu yaşadı.

Yakut, bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı. Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut'un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi. Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, mağdur olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kendisine kurulan tuzağı anlatan Yakut, “‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?' şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş” ifadelerini kullandı.

KALAN PARASINI SON ANDA KURTARDI

Dolandırıldığını fark eden Yakut, “Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı” dedi. Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, “Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.

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