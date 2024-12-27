Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul ve Mersin'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişileri "Terör örgütü banka hesaplarınızı ele geçirdi" yalanıyla kandıran 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların operasyon kapsamında mağdura ait evde bulunan ziynet eşyalarını aldıkları iddia edildi.

Olay, Güngören'de 16 Aralık Pazartesi günü meydana geldi. 62 yaşındaki 62 M.B.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, M.B.'nin banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini bu nedenle evdeki tüm altın ziynet eşyalarıyla parasını operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmesini istedi. Telefonda söylenenlere inanan M.B. evde bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüpheliye elden teslim etti. M.B. bankada bulunan 240 bin lira parasını da şüphelilerin IBAN numarasına yönlendirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur M.B. polise giderek şikayetçi oldu.

Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği eklipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa sürede paranın gönderildiği hesap bilgileri üzerinden, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeye giderek toplandıkları da tespit edildi. Şüphelilerin toplantı yaptıkları anları kafenin güvenlik kamerası görüntüledi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler E.Ö.(44), M.C.K.(28), ve U.G.(48) polis ekipleri tarafından bir başka kafede gözaltına alındı.

İstanbul merkezli telefon dolandırıcılarına operasyonİstanbul merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon

MERSİN'DE DE AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 19 Aralık Perşembe günü Mersin'de telefonla aradıkları 69 yaşındaki M.A.'yı da aynı yöntemle dolandırdıkları, M.A.'nın 95 bin lira parasını aldıkları belirlendi. 3 kişi poliste tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi

Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi

Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi

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