Telefon dolandırıcıları yakayı böyle ele verdi

Olay, Güngören'de 16 Aralık Pazartesi günü meydana geldi. 62 yaşındaki 62 M.B.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, M.B.'nin banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini bu nedenle evdeki tüm altın ziynet eşyalarıyla parasını operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmesini istedi. Telefonda söylenenlere inanan M.B. evde bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüpheliye elden teslim etti. M.B. bankada bulunan 240 bin lira parasını da şüphelilerin IBAN numarasına yönlendirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur M.B. polise giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği eklipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa sürede paranın gönderildiği hesap bilgileri üzerinden, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeye giderek toplandıkları da tespit edildi. Şüphelilerin toplantı yaptıkları anları kafenin güvenlik kamerası görüntüledi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler E.Ö.(44), M.C.K.(28), ve U.G.(48) polis ekipleri tarafından bir başka kafede gözaltına alındı.

İstanbul merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon

MERSİN'DE DE AYNI YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 19 Aralık Perşembe günü Mersin'de telefonla aradıkları 69 yaşındaki M.A.'yı da aynı yöntemle dolandırdıkları, M.A.'nın 95 bin lira parasını aldıkları belirlendi. 3 kişi poliste tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.