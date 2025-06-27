Telefon dolandırıcılarına operasyon! 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Telefon dolandırıcılarına operasyon! 6 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp çete halinde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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Çok yönlü sürdürülen çalışmalarda, 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını belirleyen ekipler, Erzurum merkezli Hatay, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa'da tespit ettikleri adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliye sevk edilen şüpheliler, mağdurların zararlarını karşılamalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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