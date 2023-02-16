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Apple analisti açıkladı: Akıllı telefon fiyatları düşecek mi

Akıllı telefon analistleri geçtiğimiz yıl oluşan çip krizinin aşıldığını belirterek telefon fiyatlarının düşeceğini ifade etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:32
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Telefon fiyatları düşecek mi

Apple analisti açıkladı: Akıllı telefon fiyatları düşecek mi
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Koronavirüs salgınıyla birlikte oluşan çip sorunları, akıllı telefonlara da sirayet etti.

Çözülemeyen çip krizi, hem üretimi hem de pazarlamayı doğrudan etkiledi. Çip krizi sebebiyle daha az akıllı telefon üretimi yapıldı. Üretimi yapılan akıllı telefonlar da daha pahalı satışa sunuldu. Vatandaş da cihaz almakta zorlandı.

IDC’nin rakamlarına göre, yılın son çeyreğindeki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 oranında düştü. 2022’nin son çeyreğinde satılan telefon sayısı 300.3 milyon olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 18,3 oranındaki düşüş, şimdiye kadar bir çeyrekte yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

YÜKSEK STOK, FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Analistler, yüksek stok nedeniyle bu yıl akıllı telefon fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanacağını duyurdu.

Apple ile ilgili yaptığı analizleri tutan analist Ming-Chi Kuo, akıllı telefon üreticilerinin mobil cihazlara yönelik zayıf talep nedeniyle aşırı yüksek stoklarla karşı karşıya olduğunu ve bunun ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Bu durumun, akıllı telefon üreticilerinin bir fiyat savaşına girmesine neden olacak ve artan rekabet, fiyatları düşüreceği ifade edildi.

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