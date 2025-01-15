Telefon şarjı yüzünden iki grup birbirine girdi

Kaynak: İHA
Telefon şarjı yüzünden iki grup birbirine girdi

Bartın’ın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde telefon şarjı kullanımı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

İki taraf arasındaki anlaşmazlık, kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALESİYLE GERGİNLİK YÜKSELDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polislerin, kavgayı yatıştırma çabaları sırasında gerginlik arttı. Polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Bu müdahale sonrası, kavgaya karışan gruplardan biri polislerden, diğer grup ise kavgayı ayıran polislerden şikayetçi oldu.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, polisten şikayetçi olunması nedeniyle adli sürecin jandarma ekipleri tarafından devam ettirileceği öğrenildi.

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