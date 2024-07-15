Telefon satışları artış gösterdi

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporu kapsamında, 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları, 20232ün aynı dönemine oranla yüzde 6,5 artışla 285,4 milyon oldu.

Yayımlanan raporda, satışların arka arkaya dördüncü çeyrek büyümesine rağmen bazı pazarlarda zorluklar sürdüğü için talepte tam bir toparlanma gerçekleşmediği belirtildi.

IDC verileri çerçevesinde, ikinci çeyrekte Samsung yüzde 18,9'luk pazar payıyla zirveye oturdu.

Apple, yüzde 15,8 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Xiaomi yüzde 14,8 ile üçüncü sırayı kaptı.

Vivo da yüzde 9,1 satış ile dördüncü sırada bulundu.

Oppo ise yüzde 9 pazar payıyla beşinci sıraya yerleşti.

2023’e oranla, ikinci çeyrekte Apple'ın akıllı telefon satış hacmi yüzde 1,5, Samsung'un yüzde 0,7, Xiaomi'nin yüzde 27,4, Oppo'nun yüzde 1,8 artış kaydetti.