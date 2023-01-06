Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırını belirleyen tutarı yükseltti. Peki, Telefon taksitleri arttı mı? Hangi telefonlar kaç taksitle alınıyor? Telefon taksit sınırı kaç lira oldu?

TELEFON TAKSİT SINITI KAÇ TL OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.