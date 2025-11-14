Teknoloji devleri arasında yer alan Samsung, DDR5 belleklerde fiyatları eylül ayına oranla yüzde 60’a kadar yükseltirken, teknoloji sektöründe maliyet baskısı artıyor. Fiyat etiketlerinde yaşanan bu yükselişin telefon ve bilgisayar fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor.



Dünyanın büyük bellek çip üreticileri arasında yer alan Samsung Electronics DDR5 bellek fiyatlarını yüzde 60’a kadar artırma kararı aldı. Reuters’a konuşan kaynaklara göre şirket, ekim ayında sözleşmeli satışlara ilişkin fiyat listesini açıklamayı ertelemişti.



Her ay paylaşılan fiyat listelerinde Ekim ayında böyle bir karar alınması dikkat çekti.



YAŞANAN ARTIŞ BİRÇOK ÜRÜNÜ ETKİLEYEBİLİR



Samsung, bu ay bazı DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarını eylüle kıyasla yüzde 60’a kadar arttırdı. Söz konusu çipler sunucularda dahil olmak üzere akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar için kritik önem taşıyor.



Belirtilene göre Samsung’un 32 GB DDR5 modülünün sözleşme fiyatı eylülde 149 dolarken kasım ayında 239 dolara çıktı. 16 GB ve 128 GB modüllerde yaklaşık yüzde 50’lik artış yaşandığı görüldü. Bu fiyat artışları üreticilerin maliyet tabanını yukarı çekiyor. Bellek çiplerinde yaşanan arz sıkıntısı, üreticileri ya daha yüksek maliyeti karşılamak ya da fiyatları yükseltmek zorunda bırakıyor.



FİYATLARDA TARİHİ ARTIŞ



Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, sektörün ciddi bir ekonomik kri olduğunu belirterek “Büyük üreticiler artık yeterli ürün alamayacaklarını kabullenmiş durumda. Ödenen fiyat primleri olağanüstü seviyelerde” ifadelerini kullandı



Gonnerman’a göre Samsung’un 32 GB DDR5 bellek modüllerinin sözleşme fiyatı kasımda 239 dolara çıkarken, bu rakam eylülde 149 dolardı.

Şirket, 16 GB ve 128 GB DDR5 modüllerinde de fiyatları yaklaşık yüzde 50 artırarak sırasıyla 135 dolar ve 1.194 dolara yükseltti. 64 GB ve 96 GB DDR5 modüllerinin fiyatlarında ise yüzde 30’u aşan artışlar gözlemlendi. Fiyat artışlarını doğrulayan ikinci bir kaynak, bilgilerin kamuya açık olmadığı gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemedi. Samsung tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.