Telefondaki kedi sesi hayat kurtardı!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde, Cihat Ersöz seyir halindeyken aracından gelen kedi sesini fark etti.

Arabasını kenara çeken Ersöz, yavru kediyi kurtarmak için bir saat boyunca çabaladı. Yiyecek bırakarak kediyi dışarı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu sanayi ustasına ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kedinin yerini tespit etmek için telefondan kedi sesi çaldı. Minik kedinin seslere yanıt vermesiyle yeri belirlendi. İtfaiye ve ustalar, yaklaşık iki saat süren dikkatli bir çalışmayla yavru kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Cihat Ersöz, “Bir saat uğraştık, olmadı. Sağ olsun ustamız ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Gazeteciler de destek verdi. Kediyi kurtardık.” dedi.