Telefonla konuşurken vuruldu

Kaynak: İHA
Telefonla konuşurken vuruldu

Malatya'da bir kişi telefonla konuştuğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.30 sularında Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre cep telefonu ile görüşen İ.D., henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
İ.D. polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde telefonla konuştuğu sırada tanımadığı bir şahsın kendisine silahla ateş açtığını belirttiği öğrenilirken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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