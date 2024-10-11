Telefonlara uzaktan erişip hesabınızı boşaltıyorlar. Türkiye Bankalar Birliği uyardı

Türkiye Bakanlar Birliği (TBB) son zamanlarda artan dolandırıcılıklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. TBB dijital dolandırıcılığa dikkat çekerek, kullanılan yöntemler ve uygulamalara karşı uyarılar yaptı ve korunmanın yollarını anlattı.

DOLANDIRICILIK VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Son dönemde, internet ve mobil kanallarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının artması sebebiyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğunun bahsedildiği açıklamada, sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık türleri sıralandı.

CİHAZLARA UZAKTAN ERİŞİMLE PARA ÇALIYORLAR

Bunlar arasında; sahte internet siteleri ve güvensiz alışveriş platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık, kişisel bilgilerin manipülasyon yoluyla ele geçirilmesi, sosyal medya platformlarında sahte hesaplar aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık, sahte e-posta adreslerinden gelen mesajlar ile kişisel bilgilerin ele geçirilmesi, sahte SMS ve e-postalar yoluyla kişisel bilgilerin çalınması, cihazlara uzaktan erişim sağlayarak bilgi ve para çalma girişimleri, bilgisayarlara veya mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükleyerek veri hırsızlığı yapılmasından bahsedildi.

“BAĞLANTI VE LİNKLERE TIKLAMAYIN”

Yapılan bilgilendirmede SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara veya linklere kaynağından emin olunmadan tıklanmaması vurgulandı.

Hizmet alınan kuruluşun resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapılması gerektiği ve tek tıkın, kişiyi sahte sitelere veya virüslere yönlendirebileceği belirtildi.

“HER UYGULAMAYI TELEFONUNUZA YÜKLEMEYİN”

Kullanıcıların banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması gerektiği hatırlatılan bilgilendirmede, "Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı, avukat olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için sizden şifrenizi, kart bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi talep eden kişilere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linklere tıklamayın. Güvenliğinizden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, cihazınıza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.