Telefonların şarjını hızla tüketen uygulamalar! Pil ömrüne düşmanlar

Son yıllarda telefon üreticileri, daha dayanıklı ve uzun ömürlü bataryalarla cihazlarını piyasaya sürüyor. Ancak buna rağmen bazı uygulamalar, şarj süresini beklenenden çok daha kısa hale getirdi.

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri varsa ve aktif olarak kullanmıyorsanız, hemen kaldırmanız faydalı olabilir.

GOOGLE UYGULAMALARI BATARYA DÜŞMANI MI?

Araştırmalar, Google’ın yazılımlarının batarya tüketiminde öne çıktığını gösteriyor. Bir zamanlar sade ve hafif yapısıyla bilinen Google uygulamaları, zamanla eklenen özellikler ve yapay zeka entegrasyonlarıyla tam bir enerji canavarına dönüştü. Bu durum, telefonların pil performansını doğrudan etkiledi.

SADECE GOOGLE İLE SINIRLI DEĞİL

Batarya düşmanları listesi yalnızca Google ile bitmiyor. Sosyal medya uygulamaları, görüntülü görüşme araçları, arkadaşlık platformları ve hatta oyunlar da bu listede yer alıyor.

İşte 2025 itibarıyla telefonların şarjını en çok tüketen uygulamalar:

Google Uygulamaları

Arama motorundan haritalara kadar geniş bir yelpazede pil tüketiminde lider.

Facebook

Arka planda sürekli aktif kalarak şarjı hızla eritiyor.

Instagram

Fotoğraf ve video akışlarıyla bataryayı zorlayan bir diğer sosyal medya devi.

YouTube

Video oynatma süresi uzadıkça pil ömrü kısalıyor.

Skype

Görüntülü ve sesli görüşmelerde yüksek enerji tüketimiyle dikkat çekiyor.

TİNDER VE DİĞER ARKADAŞLIK UYGULAMALARI

Konum servisleri ve sürekli bildirimlerle pilin baş düşmanlarından.

Amazon Uygulamaları

Alışveriş keyfini batarya tüketimiyle gölgeliyor.

Uber ve Benzeri Taşımacılık Uygulamaları

Harita ve konum takibiyle şarjı kısa sürede bitiriyor.

Call of Duty: Mobile ve Diğer Mobil Oyunlar

Grafik ağırlıklı oyunlar, pilin en büyük sınavlarından biri.

Telefonunuzun şarjını korumak ve pil ömrünü uzatmak için bu uygulamalara dikkat etmekte fayda var.

Gereksiz yere çalışan yazılımları kaldırmak veya kullanımını sınırlamak, batarya performansınızı artırabilir.