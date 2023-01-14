İptal ettirseniz de para iadesi yapmıyorlar. Telefonlarınıza gelen mesajlara dikkat edin

ERDEM AVŞAR - ÖZEL HABER

Online bir şikayet sitesinde yer alan bilgilere göre son 1 ay içerisinde binlerce vatandaş uygulama mağduru oldu.

Freshiofun isimli bir programa farkında olmadan üye olan vatandaşlar, "Cayma hakkına" rağmen paralarını iade alamayacakları tepkisiyle karşılaştı.

Peki, vatandaşlar nasıl dolandırılıyor, gelin sisteme bir göz atalım.

"TELEFONLARINIZA GELEN MESAJLARA DİKKAT EDİN"

Telefonundan, bir program üzerinden takip ettiği köşe yazarını okuyan, başka bir uygulamada mail hesabını açmaya çalışan, Google Play’dan uygulama indirmek isteyen ya da farklı uygulamalar üzerinden toplu taşıma saatlerini görmek isteyen onlarca vatandaş farkında olmadan adeta dolandırıldı.

Online bir şikayet platformunda paylaşılan şikayetlere bakıldığında uygulamanın Türk Telekom’a ait olduğu belirtilen Freshiofun uygulaması olduğu görülüyor.

Vatandaşlar telefonlarına gelen onay kodunu ücretli bir uygulamadan geldiğini fark etmeden onaylıyor ve Türk Telekom’dan gelen mesajlar ile neye uğradıklarını şaşırıyorlar. 70 TL gibi bir ücretin kendilerinden kesildiğini söyleyen vatandaşlar, hızlıca iptal işlemi yaptırdıkları halde aylık ödeme olan 70 TL’lerini geri alamadıklarını ifade etti.

Söz konusu uygulamaya ait siteye ulaşmak istediğimizde ise dikkatimizi ilk çeken Google’nin "Güvenli Değil" diyerek bizi uyarması oluyor.

Sisteme ise sadece kişiye ait telefon numarasıyla giriş yapılabiliyor.

O şikayetlerden bazıları şöyle:

"Moovit programını indirip otobüs güzergahlarına bakarken telefonuma gelen şifreyi girmem istendi. Girdim. Türk Telekom Freshiofun ® üyeliği onayı imiş. Gelen ikinci mesajla Freshiofun'a üye olduğumu öğrendim. Türk Telekom müşteri hizmetlerini aradım hemen. Üyelik iptali yapabiliriz ama. 70 lira ücret iadesi yok dedi. Kullanmadığım ve aslında üye olmak istemediğim bir yere yönlendirip üye yapmak ne demek."

"İADE ETMEYECEKLERİNİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ SÖYLEDİ"

"Yanlışlıkla freshio fun diye ismini bilmediğim bir program beni 70 TL üyelik yapmış hem de otomatik aylık olarak üyelik iptali yaptırmak için aradım üyelik iptali yaptıklarını fakat 70 TL yi iade etmeyeceklerini müşteri temsilcisi söyledi."

"Telefonumda bir şey indirirken, altta bir yazı çıktı, indirme ile ilgili zannettim, üzerine basınca, oyun aboneliği gerçekleşti diye mesaj geldi, hemen iptal diye mesaj attım ama 70 lira kestiler, geri iade edilmesini istiyorum. Diğer yorumları da okuyunca hep böyle insanların mağdur edildiğini anladım. Freshio ve Telekom'un buna çözüm bulmasını ve paramın iade edilmesini istiyorum"

"Nüfus müdürlüğünden randevu alırken otomatik bir yerlere yönlendirildim. Bende randevu alıyorum diye bilirken telefona kod gönderildi. Bende onay kodu diye girdim. Sonra buna üye olmuşum. Anlamadım sonra iptal ettim ardından 70 TL faturaya yansıyacakmış. Şikayetçiyim"

Şikayetler böyle uzayıp gidiyor…