2022 yılı için telefonu pasaporta kaydetme ücreti IMEI yeniden belirlenmişti. Yüksek fiyatlar nedeniyle telefonunu yurtdışından getirmek isteyen vatandaş IMEI kayıt ücretini merak ediyor. Tüketiciler yurtdışından iPhone getirdikleri takdirde ne kadar IMEI kayıt ücreti ödemek zorunda olduklarını araştırıyor. Peki, 2022 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç lira? 2022 yurt dışından telefon getirme ücreti kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de ilgili karar yayınlandı. Buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti.

2022 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 86 TL yerine 117 TL maktu ÖİV alınacak. IMEI kayıt harcı ise 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor. Karar için gözler önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de olacak. Ancak 2022 sonuna kadar bu ücret 2732 TL olarak ödenmeye devam edecek.