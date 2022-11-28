28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç lira? 2022 yurt dışından telefon getirme ücreti kaç TL?

Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç lira? 2022 yurt dışından telefon getirme ücreti kaç TL?

Telefonu pasaporta kaydetme, IMEI kayıt ücreti 2022 yılı için yeniden belirlenmişti. Yeni yılda IMEI kayıt ücretlerine zam gelmeden tüketici yurtdışından özellikle iPhone getirmek istiyor. Vatandaşlar telefonu pasaporta kaydetme ücreti, IMEI kayıt ücreti ne kadar merak ediyor. Peki, Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç lira? 2022 yurt dışından telefon getirme ücreti kaç TL?

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 15:51
Takip Et

Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç lira? 2022 yurt dışından telefon getirme ücreti kaç TL?

Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç lira? 2022 yurt dışından telefon getirme ücreti kaç TL?
+
Aa
-

2022 yılı için telefonu pasaporta kaydetme ücreti IMEI yeniden belirlenmişti. Yüksek fiyatlar nedeniyle telefonunu yurtdışından getirmek isteyen vatandaş IMEI kayıt ücretini merak ediyor. Tüketiciler yurtdışından iPhone getirdikleri takdirde ne kadar IMEI kayıt ücreti ödemek zorunda olduklarını araştırıyor. Peki, 2022 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Telefonu pasaporta kaydetme ücreti kaç lira? 2022 yurt dışından telefon getirme ücreti kaç TL?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de ilgili karar yayınlandı. Buna göre 2022 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti.

2022 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 86 TL yerine 117 TL maktu ÖİV alınacak. IMEI kayıt harcı ise 2006 TL’den 2732 TL’ye çıkarıldı. 2023 yılında ise IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL olması bekleniyor. Karar için gözler önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de olacak. Ancak 2022 sonuna kadar bu ücret 2732 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
5
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
6
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿Putin'den 'Uluslararası ticaret' sözleri
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
﻿Huylu huyundan vazgeçmedi serbest kaldı,çıkışta polisin çantasını çaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.