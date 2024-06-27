Telefonu şarja takıp uyudu hem paraları gitti hem de borçlandı

İstanbul’da yaşanan bir dolandırıcılık olayı duyanları hayrete düşürdü. Gece telefonunu şarja takan Haydar Demir adlı vatandaş sabah uyandığında telefonunda bir sürü bildirim gördü. Demir’in banka hesabının boşaltıldığı ortaya çıkarken adına kredi de çekildiği görüldü.

Show Haber’de yer alan habere göre, Demir’in gece uyuduğu sırada dolandırıcıların banka hesabını boşalttığı ortaya çıktı. 70 yaşındaki Demir, sabah saat 08.00 sıralarında uyandı. Telefonunu kontrol eden Demir, açılmadığını görünce sinirlendi. Telefonu kenara koyan Demir, baktığında telefonun güncelleme yaptığını gördü.

Demir, telefonunun açılması sonrası üst üste gelen mesajlarla ne yapacağını şaşırdı. Demir’e para çekme, kredi çekme ve para gönderme mesajları geldiği öğrenildi.

Demir, adına 113 bin liralık kredi çekildiğini belirterek, “Hem vadeli hesabımdan para çekiyor, hem vadesiz hesabım vardı onu çekiyor. Esnek hesap kredisi çekiyor. Yetmiyormuş gibi adıma 113 bin lira kredi çekiyor” dedi.

Dolandırıcıların toplam 245 bin lira parayı çekerek başka bir hesaba aktardığı öğrenildi.

"KAN BEYNİME SIÇRADI, KENDİMDEN GEÇTİM"

Yaşadıklarına bir türlü inanamayan Demir, başına gelenleri "Bir kalkıyorum. Gece uyurken hem param gitmiş hem borçlanmışım. Birden bire sıfır. Kan beynime sıçradı. Kendimden geçtim. Elim ayağım birbirine dolaştı, ne yapacağımı şaşırdım. Başıma böyle bir şey geleceği hayatta aklıma gelmezdi" diyerek anlattı.