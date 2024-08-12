Telefonun bataryası bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tamire gelen cep telefonunun bataryasının adeta bir bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın tamir için bıraktığı cep telefonunun bataryası, bir anda bomba gibi patlayarak alev aldı.

Patlama sırasında kısa süreli panik yaşanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, telefonun patlaması, içeride bulun kişilerin panik halinde kaçması yer alıyor.