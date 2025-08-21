Telefonun bataryasının ömrünü uzatan sır

Akıllı telefonlar, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, yoğun kullanım nedeniyle hızla tükenen pil ömrü, kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yeni bir araştırmaya göre, telefonunuzun pil ömrünü iki katına çıkarmanın basit bir yolu var: Şarj sırasında cihazınızı kullanmamak.

Bilimsel çalışmalar ve alanında önde gelen uzmanların görüşleri, bu alışkanlığın batarya sağlığını korumada kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Lityum-iyon piller, günümüz akıllı telefonlarının enerji kaynağı olarak yaygın şekilde kullanıldı. Ancak, bu pillerin ömrü, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak önemli ölçüde etkilendi.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde pil teknolojileri üzerine çalışmalar yapan Dr. Clare Grey, “Şarj sırasında telefon kullanımı, bataryanın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum, lityum-iyon pillerin kimyasal yapısını zorlayarak ömrünü kısaltır” dedi. Grey’in liderliğinde yapılan bir araştırma, şarj esnasında cihazın kullanılmasının, bataryanın şarj döngüsünü tamamlamadan enerji tüketmesine yol açtığını ve bu döngülerin her birinin pil kapasitesini azalttığını gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Battery University’nin kurucusu Isidor Buchmann, bu konuda daha net bir uyarıda bulundu:

“Telefonunuzu şarj ederken kullanmak, bataryanın hem şarj almasını hem de enerji harcamasını gerektirir. Bu çift yönlü yük, pilin içindeki kimyasal reaksiyonları hızlandırarak erken yaşlanmaya neden olur.”

Buchmann, özellikle yüksek grafik gerektiren oyunların veya video akışlarının şarj sırasında oynatılmasının, bataryaya ciddi zarar verebileceğini vurguladı.

PEKİ, BU BASİT YÖNTEM NASIL UYGULANIR?

Uzmanlar, telefonunuzu şarj ederken kullanımını minimuma indirmenizi önerdi. Örneğin, şarj sırasında telefonunuzu uçak moduna alarak arka plan uygulamalarının çalışmasını durdurabilir ya da cihazı tamamen kapatabilirsiniz. Ayrıca, şarj işlemini 35°C’nin altındaki bir ortamda gerçekleştirmek, bataryanın aşırı ısınmasını önlemek için kritik. Apple’ın resmi destek sayfasında da belirtildiği üzere, telefonlar 16-22°C sıcaklık aralığında en iyi performansı gösterdi. Şarj sırasında cihazın kılıfını çıkarmak da ısınmayı azaltarak pil sağlığını korudu.

Bilimsel veriler de bu önerileri destekledi. Journal of Power Sources dergisinde yayınlanan bir çalışma, şarj sırasında cihaz kullanımının batarya kapasitesini %20’ye kadar daha hızlı azalttığını ortaya koydu.

Çalışmada, telefonlarını şarjdayken düzenli olarak kullanan kullanıcıların bataryalarının, iki yıl içinde %15-20 daha fazla kapasite kaybı yaşadığı gözlemlendi. Buna karşılık, şarj sırasında cihazı kullanmayan kullanıcıların bataryaları, aynı süre içinde yalnızca %5-10 kapasite kaybına uğradı.Uzmanlar, pil ömrünü uzatmak için ek önerilerde de bulundu.

MIT’de enerji sistemleri üzerine çalışan Prof. Yet-Ming Chiang, “Pilinizi %20 ile %80 arasında tutmaya çalışın. Tam şarj döngülerinden kaçınmak, bataryanın kimyasal yıpranmasını azaltır” dedi. Ayrıca, orijinal veya üretici onaylı şarj cihazlarının kullanılması gerektiğini belirten Chiang, kalitesiz şarj cihazlarının bataryaya zarar verebileceğini ve şarj verimliliğini düşürebileceğini ekledi.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında telefonların vantilatör veya klima gibi serinletici cihazların yakınında şarj edilmesini önerdi. Bu basit alışkanlık değişimi, telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın yanı sıra enerji tasarrufu sağlamanıza da yardımcı olabilir.

Şarj sırasında cihaz kullanımını bırakarak, hem bataryanızın ömrünü iki katına çıkarabilir hem de daha uzun süre şarj ihtiyacı duymadan telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Uzmanlar, bu yöntemin sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım olarak küresel enerji tüketimini azaltmada da etkili olabileceğini belirtti.