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Telefonuna bildirim geldi, dükkanındaki hırsızlığı canlı yayında izledi

Esenyurt’ta kar maskeli 4 kişi, girdikleri oto servisinden motor yağı ve antifriz çaldı. İş yeri sahibi telefonuna gelen bildirim ile o anları canlı canlı izledi. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:55
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Telefonuna bildirim geldi, dükkanındaki hırsızlığı canlı yayında izledi

Telefonuna bildirim geldi, dükkanındaki hırsızlığı canlı yayında izledi
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DHA - Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan oto servisinde gerçekleşti. Kamyonetle dükkana gelen maskeli 4 kişi, camı kırarak içeri girdi. 300 bin lira değerinde olduğu belirtilen motor yağı ve antifrizi araçlarına yükleyen hırsızlar, geldikleri araçla kaçtı.

TELEFONUNA BİLDİRİM GELDİ

Sabah güvenlik sistemine bildirim gelmesi üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi Mehmet Kul, hırsızlık anını canlı canlı izledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İş yeri sahibi Mehmet Kul, "Pazar günü sabah 07.50’de alarm sisteminden bana bir bildirim geldi. Kameraya baktığımda, yüzleri maskeli ellerinde eldiven olan 4 kişi gördüm. İçerdeki kolileri araçlarına atıyordular. Araçlarını dükkânın yan kısmına park ederek camı kırarak içeri girmişler." dedi.

 

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