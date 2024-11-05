Telefonunu almak için yanan eve giren çocuk can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Telefonunu almak için yanan eve giren çocuk can verdi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde evde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 15 yaşındaki Erman Çiftçi hayatını kaybetti.

Yangın, dün sabah sabah Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan kıvılcımların etrafa yayılması ile yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, hemen dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi, bir türlü dışarıya çıkamadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Talihsiz çocuğun cenazesi, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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