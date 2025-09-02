Telefonunu almak isterken metrelerce yükseklikten düşerek havalandırma boşluğunda mahsur kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, telefonunu havalandırma boşluğuna düşüren şahıs, telefonu almak isterken metrelerce yükseklikten düştü. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan vatandaşı, itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtardı.


Olay, İzmit ilçesi Alemdar Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lavaboya giren Y.O.G., telefonunu havalandırma boşluğundaki kısma koyarken aşağıya düşürdü. Telefonu almaya çalışan Y.O.G., kafa üstü metrelerce yüksekten 3. kata düştü ve sıkıştı. Apartman boşluğunda mahsur kalma ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.
Zamanla yarışan itfaiye ekipleri, titiz ve başarılı çalışma sonucunda apartman duvarını kırarak vatandaşa ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Y.O.G., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.O.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

